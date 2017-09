Gjërat që duhet të dini para se të bëheni shoqe me një Virgjëreshë

‘’Kush ka një mik, ka një thesar’’.

E keni dëgjuar dhe lexuar me qindra herë këtë shprehje, por në qoftë se mikesha juaj më e ngushtë i përket shenjës së virgjëreshës, ok le të themi që gjërat nuk janë aq mirë aq sa do të donit (shaka).

Të kesh një mik të kësaj shenje është me të vërtetë një fat, edhe pse të lindurit në datat 23 gusht- 22 shtator mund t’ju hapin disa probleme ndonjëherë. Hidhuni një sy karakteristikave të mëposhtme:

1.Një virgjëreshë nuk harron kurrë lehtë: Ndoshta ju e keni harruar që vite më parë mund t’i keni marrë borxh fustanin e zi që nuk ia kthyet më kurrë, por dijeni që shoqja juaj vrgjerëshë jo. Ka një lujtesë të hatashme, ndaj kujdes për herën tjetër.

2.Është maniake pas pastërtisë: Virgjëreshat kanë gjithmonë nevojë të kontrollojnë gjithçka dhe të jenë të organizuar, prandaj janë edhe më maniaket për pastërti e rregull. Ato sistemojnë bibliotekën sipas rendit alfabetik, i seleksionojnë veshjet sipas ngjyrave, nuk lënë asnjëherë papastërti ne shtëpi dhe duan që gjithçka të shkëlqejë.

3.Është kokëmushkë: Mos u mundoni t’ia prishni mendjen me fjalë të bukura apo me gjeste emocionuese, virgjëresha është shenja më kokëfortë e zodiakut. Në qoftë se është e vendosur të mos e bëjë diçka, s’mund të ketë rrugë të dytë. Herë-herë duket edhe e ngurtë. Ç’ti bësh!

4. Është natyrë sociale, por deri në një farë mase: Virgjëreshës i pëlqen shumë të kalojë kohë me njerëzit, të ndajë eksperiencat e saj me ta, të organizojë festa etj etj. E gjitha kjo ishte një ëndërr e bukur, pasi virgjëresha është shumë selektive dhe joçdokush mund të bëhet mik ose mike me të. Por, për miqtë e vërtetë është një mbështetje e madhe.

5.Fiksimi i saj më i madh-USHQIMI: Nëse doni t'i fitoni zemrën një virgjerëshe, filloni nga stomaku. I pëlqen ushqimi i mirë dhe zor t'u rezistojë ëmbëlsirave, picave, produkteve të detit apo makaronave. Ndryshe nga shenja të tjera virgjëresha është shumë bujare, nëse jeni me fat mund të ndajë me ju pak nga keku i mbrëmshëm.