Fotografitë e tua do të duken si profesionale me këto aplikacione

Me këto aplikacione do të jeni të pajisur plotësisht për të derguar çdo foto në një nivel të ri.

Telefonat tona janë të gjitha teknologjikisht të avancuar dhe me kamera të bukura. Modelet e fundit, të tilla si P20 Pro Huawei, e cila ka tri kamera të pasme mund të prodhojë imazhe ajo që është e vështirë të imagjinohet në telefonat celularë disa vjet më parë.

Por ka ende aplikacione për pajisjet iOS dhe Android që do t’ju sjellin aftësitë e tyre në një nivel edhe më të lartë dhe do t’ju lejojë t’i ktheni fotot tuaja të lëvizshme në vepra arti të vërtetë. Në mesin e miliona aplikacioneve, ka një numër të madh të atyre që do t’ju lejojnë të redaktoni fotot tuaja dhe të shtoni cilësi shtesë të asaj që keni kapur.

Më shumë se 800 milionë njerëz përdorin Instagram , dhe një nga arsyet kryesore është lidhja e Facebook dhe lehtësia e përdorimit. Ju mund të kapni fotot përmes aplikacionit ose t’i ngarkoni nga galeria dhe t’ju ofrojnë një mori efektesh të ndikuara shumë që do të ndryshojnë tonin e fotos tuaj.

Instagram përmes storieve ofron një nivel shtesë të shprehjes së fotografive apo videos dhe zhduket për 24 orë, dhe këtu çdo foto ju mund të dekoroni me tekst, afishe, GIF dhe efekte të tjera.

VSCO

Për ata që kërkojnë më shumë se Instagram, VSCO është zgjedhja e ardhshme më e mirë, dhe gjithashtu mund të krijoni filtra tuaj që mund t’i përdorni në fotot e ardhshme.

FACETUNE 2

PicsArt

Snapseed

Prisma

Photoshop Express. /Lajmi.net/