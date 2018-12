Formacionet zyrtare: Liverpool – Arsenal, startojnë shqiptarët

Janë publikuar formacionet zyrtare për super derbin Liverpool – Arsenal.

Kjo ndeshje cilësohet si kryendeshja e javës në Premierligë dhe pritet të jetë jashtëzakonisht dinamike.

Vendasit të cilët në këtë ndeshje futën si liderë, do të synojnë që të vazhdojnë me fitore dhe të mbajnë distancën e krijuar me Manchester Cityn dhe Tottenham.

Arsenal në anën tjetër udhëtojnë në “Anfield” në një formë mjaftë të mirë dhe janë të gatshëm për t’i prishur punë kundërshtarit.

Kjo ndeshje fillon në ora 18:30. Më poshtë mund t’i shihni formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Liverpool:



Arsenal: