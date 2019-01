Formacionet zyrtare: Chelsea – Tottenham

Chelsea dhe Tottenham do ta zhvillojnë sonte përballjen e dytë në EFL Cup.

Ndeshjen e parë e kanë fituar Spurs me rezultat minimal, 1 me 0, ndërsa blutë sonte do të tentojnë ta përmbysin rezultatin në ‘Stamford Bridge’, raporton lajmi.net.

Të dy skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare, gjersa Tottenhami do të jetë pa lojtarët si, Harry Kane dhe Delle Alli, që janë të lënduar, ndërsa Soun Heung-Min është duke marrë pjesë në Kupën e Azisë.

Më poshtë mund ‘i shikoni formacionet zyrtare të të dyja skuadrave për ndeshje që starton në ora 20:45. /Lajmi.net/

Chelsea:

Tottenham: