Fjolla Morina ‘djeg’ rrjetin, gjysmë e zhveshur tregon pozitën në të cilën fle

Fjolla Morina njihet për imazhet provokuese që publikon kohë pas kohe në rrjete sociale.

Së fundi, ajo ka ndarë me ndjekësit disa imazhe veshur me një ‘bodysuit’, me të në fokus kishte gjoksin bombastik, shkran lajmi.net.

Në fotografinë e fundit, këngëtarja u shfaq në një divan, ku teksa po binte në dysheme, ajo gati zbuloi gjoksin.

“Kështu bie në gjumë unë🐒🤣”, ka shkruar me shaka Fjolla mbi fotografinë provokuese.

Kujtojmë që këngëtarja ka paralajmëruar një projekt të ri muzikor, titulli i të cilit është “Fustani” dhe pritet të publikohet së shpejti. /Lajmi.net/