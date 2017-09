Festivali Ars Electronica i dedikohet Inteligjencës Artificiale

Festivali i Ars Electronica "AI - Das andere Ich" përdor PostCity në stacionin e trenit Linz për të ndihmuar vizitorët të njihen me inteligjencën artificiale në shumë projekte.

Tashmë në hyrje mund të përjetoni temën “Inteligjencë Artificiale” në trupin tuaj dhe të përpiqeni të kontrolloni një ekskavator me anë të mendimit. Bimë të dobishme si luledielli, tërshëra dhe fidanë të vegjël plotësojnë kabllon e prezantimeve të teknologjisë së lartë në katin e sipërm për temën e emërtimit. Një grumbull i zhavorrit duket se i përshtatet mirë, nëse nuk ishte një krah i madh robot.

“Rock Print”, një kontribut i Gramazio Kohler Research nga ETH Zurich, i cili mori çmimin fillestar të Komisionit Evropian, i cili u bashkëorganizua nga Ars Electronica. Makina në mënyrë të pavarur ndërton një skulpturë prej tre metrash të vargut dhe çakëll, pa kallëpe, pa binder, transmeton lajmi.net.

Nëse është e ndritshme dhe e gjelbër, në katin e poshtëm ka errësira, ku dhomat janë përdorur me mjeshtëri dhe objektet e artit janë të organizuara në mënyrë të përkryer. Impresiv në ish-bunker është “Plani i Leximit” i Lien-Cheng Wan Taiwanese. Robotët automatikisht do të rrokullisen përmes 23 tastierë të ndezur pak dhe do të lexojnë një tekst sapo dikush të hyjë në dhomë. Në instalimin e lehtë “Fusha” nga fushat austriake Marlene Reischl të tensionit të lartë të Teslaspulen prodhojnë dritë rrjedhëse në tuba fluoreshente. Me një llambë të vetme të lehta, rreth të cilave formë të dylli, Domas Schwarz punon në “rënie të rritjes”.

Impresiv në fund të një rreshti të gjatë është instalimi i shëndoshë i arritshëm “AEther” i Skjodit të krishterë danez. Antenat dhe qarqet elektronike analoge zbulojnë valët elektromagnetike që na rrethojnë dhe i kthejnë ato në zë. Gil Delindro regjistroi një trung të vdekur nga robotët si me një gjilpërë të një rekorderi, topografia e drurit që gjeneron zërin.

Dyqani i madh i parcelave dhe kolonada, gjithashtu në bodrum, janë konvertuar me mure të bardha në disa 1.000 metra katrorë “Galeria Hapësira”, e cila ofron 16 galeri me vepra dixhitale nga artistët e tyre. Pyetjet për ruajtjen e projekteve të artit medial, si dhe formatet e reja në tregun e artit online do të diskutohen këtu.

Paketa diapozitivësh për yllin e YouTube

Një vëmendje e veçantë janë diapozitivat e parcelave dymbëdhjetë metërshe: Ato janë një gameplay për yllin e YouTube Joseph Herscher. Zelanda e Re amtare, e njohur për makinat e zinxhirit të tij të mençur, lejon që spiralet të luajnë në “dhomën e makinës” me objekte që ata i dinë më parë. Ka kafshe me shtazë, kuti, zarfa, dhe çdo gjë që mund të ketë qenë dërguar në këto pako është gjithashtu e përfshirë.

Ekspozita Artificial Intimacy ndriçon intimitetin në epokën teknologjike, midis njeriut dhe makinës. Në fushën e U19 – Krijo botën tuaj pranë dhomave të konferencave ju do të gjeni edhe qendrën vullnetare të Tokës së Pavarur dhe iniciativa të tilla si “Ne mbrojmë zonat tona të ujit të pijshëm”. Qëndrueshmëria është e rëndësishme, arkitektura e ekspozitës është pjesërisht e huazuar nga kompanitë, një treg bio-bujqësor të shtunën përshtatet pa ndërprerje në programin e dendur. Për të mbajtur një pasqyrë, ne rekomandojmë një turne udhëzues të formatit “Ne ju udhëzojmë”, i cili ofron një fokus në këtë temë, si dhe një turne të përshtatshëm.

Shënim: Festivali Ars Electronica “AI – Das andere Ich” do të zhvillohet nga 7 deri më 11 shtator në PostCity Linz. /Lajmi.net/