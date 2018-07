Do habiteni! Kështu duket Xhensila vetëm dy javë pas lindjes së vajzës

#cikacika 40milly special thanks to all of you🙏🙏🙏🎉 @ardianbujupi 👑 @provideoalbania @mumaofficial @nikokomani @sellmakasumoviq @kacilleshi @andi.murra

A post shared by Xhensila Myrtezaj (@xhensilamyrtezaj) on Jul 28, 2018 at 12:10pm PDT