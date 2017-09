Daut Haradinaj: Efektet e para do të shihen shpejt

Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj, me zgjedhjen e vëllait të tij kryeministër, ka filluar menjëherë të mendoj për punët që presin qeverinë e re.

Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se është duke biseduar për punët e mëdha me Rrustem Gecin, Rasim Hajdarit, duke shpresuar në efekte në ditë të para.

“Po bisedoj me Rrustem Gecin për punët e mëdha që na presin, po bisedoj me vëllaun e Azem Hajdarit, Rasimin, vërtet e mundimshme por shumë besoj që efektet e para do shihen shpejt” ka shkruar Daut Haradinaj.