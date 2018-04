Dashuria sipas horoskopit, këto shenja të zodiakut nuk duhet të jenë në lidhje

Kush është njeriu i jetës suaj? Është e shkruar në yje. Këtu janë të gjitha shenjat që janë të papërputhshme me karakterin tuaj dhe nga e cila është më mirë të shpëtoni!

Një pyetje që duhet të bëni që në takimin e parë është kjo: “Çfarë shenje je ti?” Dhe nga përgjigjja do të kuptoni menjëherë nëse lidhja mund të funksionojë ose jo. Ndër shenjat e zodiakut ekzistojnë shumë ngjashmëri, por edhe mospërputhje që rrezikojnë kthimin e marrëdhënieve tuaja në ferr.

Pas romancës fillestare, kur gjithçka është trëndafila dhe lule, personaliteti i vërtetë i njeriut para jush shfaqet dhe nuk përputhet gjithmonë me tuajën. Për shembull, ju rrezikoni të dominoni vazhdimisht nga një partner më i fortë ose duke u varur nga programet e tij.

Qëndrimi armiqësor i dikujt në fillim të lidhjes mund të kthehet frikshëm në një xhelozi. Dashuria duhet të sjellë anën tuaj më të mirë dhe jo atë më të keqe. Shfletoni galerinë e mëposhtme për të mësuar më shumë.

Dashi

Mos u lidhni kurrë me një Bricjap – Dashi shkel rregullat dhe Bricjapi i dikton ato. Shpirti i improvizimit që ka Dashi luftohet me saktësinë dhe parashikimin e Bricjapit si dhe me fiksimin e tij me punën. Do t`ju duket sikur jeni me shefin tuaj.

Demi

Mos u lidhni kurrë me një Ujor – Në një marrëdhënie në çift ju jeni me përkëdhelje dhe dashuri, ndërsa Ujori është një paradoks i logjikës dhe rebelimit. Rezultati? Një konfuzion i pakontrollueshëm

Binjakët

Mos u lidhni kurrë me një Akrep – Loja e joshjes është jashtëzakonisht e nxehtë midis Binjakeve dhe akrepit, por kur bëhet fjalë për kushte, loja vështirësohet. Binjakët janë më liberal, nuk bëjnë shumë pyetje dhe i marrin gjërat kur ti vijnë, ndërsa ata që lindin nën shenjën e akrepit janë në marrëdhënie serioze që nga fillimi, duke kërkuar ekskluzivitet dhe besnikëri që pas puthjes së parë.

Gaforrja

Mos u lidhni kurrë me një Shigjetar – Shigjetari hyn në jetën tuaj si një tornado dhe ju nxjerr jashtë zonës tuaj të rehatisë. Uljet dhe ngritjet e tij rrezikojnë ta kthejnë ndjeshmërinë tuaj në një gjendje ankthi shumëvjeçar. Një shigjetar nuk e kupton se çfarë do të thotë të kesh nevojë për të marrë kohë për vete dhe për çiftin, ai gjithmonë duhet të jetë i shoqëruar.

Luani

Mos u lidhni kurrë me një të shenjës së Peshqve- Ju do të magjepseni nga shpirti ëndërrimtar që kanë peshqit, derisa ai nxjerr shpirtin e tij më melankolik. Një Luan nuk mund t’i rezistojë shumë një Peshku që e injoron përditë dhe nuk i përgjigjet mesazheve të tij.

Virgjëresha

Mos u lidhni kurrë me një Peshore – Takimet e para janë të përsosura dhe do ju duket të jeni në harmoni të plotë. Por, idili nuk zgjat shumë. Mashkulli Peshore e ekspozon veten deri në ftesën e ardhshme, por asgjë më shumë. Ndërsa ju duhet të dini që në fillim rrugën që do të marrë marrëdhënia. Një Peshore vë në provë durimin tuaj dhe kjo ju bën të nxirrni anën tuaj më të keqe.

Peshore

Mos u lidhni kurrë me një të shenjës së Virgjëreshës – Dashuroni të dy gjërat e bukura në jetë dhe ndani të njëjtën shije të rafinuar. Por, ndërsa ju shikoni në botën e gjallë e me ngjyra, mashkulli Virgjëreshë është tërësisht i fokusuar në përmirësimin e vetes dhe do të jetë gati për t’ju kritikuar. Dhe mirupafshim mirëkuptim seksual.

Shigjetari

Mos u lidhni kurrë me një Akrep – Është e vështirë të mbash mashkullin Akrep në zonën e miqve. Kur bie në dashuri, ai mund të bëhet shumë ngjitës!

Akrepi

Mos u lidhni kurrë me një Binjak – Ju kurrë nuk do të jeni në gjendje t’i dominoni ato. Dhe do të përfundoni duke shkatërruar jetën tuaj duke kontrolluar telefonin dhe duke u bërë xheloz.

Bricjapi

Mos u lidhni kurrë me një Dash – Dashi është Piter Pani i zodiakut dhe ju, nga ana tjetër, janë veçanërisht të mençur dhe me këmbë në tokë. Rreziku i një marrëdhënieje “toksike” është mjaft konkret.

Peshqit

Mos u lidhni kurrë me një Luan – Në fillim do të magjepsesh nga kalorësia e luanit dhe programet e tij gjatë gjithë natës. Por, mendjemadhësia e tij dhe krenaria e tij do të bëjnë të ndihet konfuzioni dhe ngathtësia e marrëdhënies.

Ujori

Mos u lidhni kurrë me një Dem – Ju me siguri do të vlerësoni shpirtin e tyre romantik, por, nuk do ta kuptoni pse në dashuri ata janë gjithmonë kaq të pasigurt dhe kanë një nevojë të vazhdueshme për t’i thënë “Unë të dua” në çdo mesazh. Edhe prioritetet e ndryshme të jetës mund ta bëjnë lidhjen të vështirë.