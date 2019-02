Dafina Zeqiri paralajmëron këngën e re me imazhe sensuale

Dafina Zeqiri, siç shihet është duke punuar në projektin e ri muzikor.

Këngëtarja shumë e dashur për publikun me anë të imazhit të fundit të ndarë me ndjekësit bën të ditur se po vjen me këngë të re, shkruan lajmi.net.

Në këtë fotografi, këngëtarja Zeqiri vjen mjaft joshëse dhe tërheq gjithë vëmendjen: “Krejt çka ka mbetë osht ni kujtim i zbehtë..”, ka shkruar ajo.

E fundit këngë e lansuar nga Zeqiri është “Alo”, në bashkëpunim me Dj Geek, projekt ky që u mirëprit nga fansat.

Dafina deri më tani ka sjell një sërë projektesh të pëlqyera dhe posedon një karrierë të bujshme profesionale. /Lajmi.net/