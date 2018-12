‘Bombardon’ Bayerni, ja cilët yje po kërkon

Bayern Munich po përgatitet për një revolucion të madh në verën e vitit 2019.

Bavarezët pas 14 xhirove renditen në vendin e tretë në Bundesligë. Në shikim të parë kjo nuk jep diçka shqetësuese, por nëntë pikë më pak se Borussia Dortmund në renditje, tregon se jo gjithçka po shkon mirë në klubin e madh gjerman.

Situata e këtij sezoni që po cilësohet më i dobëti në vitet e fundit, dhe konfirmimi i largimeve të Arjen Robben dhe Franck Ribery, kanë bërë që Bayern Munich të fillojë të mendojë për prurjet e reja.

Revista gjermane ‘Kicker’ sot (e enjte) ka publikuar pesë emra të lojtarëve që janë kandidatë për fazën sulmuese, përcjell ‘lajmi.net’.

Kicker names Luka Jović, Christian Pulisic, Timo Werner, Nabil Fékir and Thorgan Hazard as possible candidates being discussed at Bayern for next summer. pic.twitter.com/7Z5vRlCAXP

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 13, 2018