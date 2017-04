“Bëra seks me shoqen e ngushtë dhe mësova të vërtetën tronditëse”

Një djalosh është mjaft i shqetësuar për vajzën të cilët e ka shoqe por që edhe ndjen një dashuri të veçantë për të. Ai tregon se ata janë shokë shumë të mirë por një natë bënë seks së bashku, çka i dha shpresa për një lidhje sentimentale me vajzën.

Por ajo jo vetëm që nuk e vazhdoi lidhjen me të por filloi të flirtonte me shokun e tij. Djali shkruan në rubrikën e psikologes së‘The Sun’ dhe tregon se tashmë shoqja që ai ka pasur i ka kaluar kufijtë pasi ka nisur të flejë me shumë meshkuj njëkohësish… Lexoni letrën e plotë dhe këshillën që psikologe Deidre i jep.

Letra e djalit

“E dashur psikologe… Unë bëra seks me shoqen time të ngushtë dhe pas kësaj mendova se mes nesh do të niste një lidhje dashurie por ndodhi komplet e kundërta.

Unë jam 20 vjeç ndërsa ajo është 22 vjeçe dhe kemi qenë shokë klase. Por pasi bëmë seks ajo filloi të ngacmonte shokun tim të ngushtë. Më pas mësova se është lidhur me një burrë 31 vjeç dhe gjithashtu flirton me çdo djalë që njeh kur del në klube.

Ajo që më shokoi më shumë ishte kur ajo më tregoi se kishte bërë seks me një djalë 15 vjeç…që mbi të gjitha është kundër ligjit. Më vjen keq për të pasi shikoj se si po e shkatërron jetën e saj duke fjetur me kaq meshkuj por nuk di dhe si t’ia them?!”

Përgjigjja e psikologes

“Nëse ti do ta ndihmosh sepse e ke pasur shoqe, atëherë ftoje në një kafe dhe tregohu i sinqertë më të. Thuaji që kjo mënyrë që ka zgjedhur, (duke fjetur me kë i del para), e rrezikon atë nga sëmundjet seksuale dhe sigurisht i prish edhe imazhit të saj.”