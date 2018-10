Asamblisti i VV-së thotë se policia e pret te dera e Komunës për ta arrestuar

Asamblisti i Vetëvendosjes në komunën e Prishtinës, Egzon Azemi, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se Policia po e pret para Kuvendit Komunal për ta arrestuar, pasi prokuroria ka lëshuar fletarrestim.

Azemi thotë se nuk do t’i përgjigjet thirrjes dhe se nuk i pranon gjykimet, që sipas tij janë politike.

Postimi i plotë i Azemit:

Policia e Kosovës, herët në mëngjes erdhën tek shtëpia për të më arrestuar sepse Prokuroret e Lumezit e Kadrisë, kanë lëshuar fletë-arrest.

Aty s’më gjetën dhe duke e ditur se sot kemi mbledhje të KPF-së, kanë ardhur te Komuna e Prishtinës, civil e të uniformuar. Tash jemi në mbledhje e mbase ende po presin jashtë.

Andaj dua të ju njoftoj se arsyeja pse nuk i’u përgjigjemi thirrjeve të tilla është sepse asnjëherë nuk do i pranojmë gjykimet politike. Çdo veprim deri më sot e kam bërë me shpresë e besim për një jetë më të mirë për shumicën, kundrejt një pushteti pakicë që shet e fal gjithçka për karriget e tyre. E nëse për këtë duhët të arrestohem, në rregull… Veçse kurrë me gatishmërinë time!