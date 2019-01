Arsenal – Fulham, Xhaka e nis me gol vitin 2019

Granit Xhaka e ka nisur mbarë vitin e ri 2019.

Mesfushori nga prejardhje nga Kosova, ka arritur të shënoi që në ndeshjen e parë këtë vit, për t’i dhënë epërsinë Arsenalit në sfidën ndaj Fulham, që po zhvillohet në ‘Emirates Stadium’, shkruan lajmi.net’.

Xhaka shënoi në minutën e 25’ të ndeshjes, pas një asistimi që pranoi nga Iwobi.

Golin e Granit Xhakës mund ta shikoni në videon e mëposhtme./Lajmi.net/

Granit Xhaka’s goal to give Arsenal the lead when they should have been easily behind

Arsenal 1-0 Fulham pic.twitter.com/pwNzdf03sD

— Greg (@ImTheGregC) January 1, 2019