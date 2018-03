Adoleshentët po largohen nga Instagram dhe WhatsApp

Pothuajse të gjitha platformat e mediave sociale në Austri kanë humbur përdoruesit e adoleshentëve - përveç Facebook, që po rritet paksa.

WhatsApp , Youtube dhe Instagram janë ende rrjetet më të njohura sociale në mesin e të rinjve. Ky ishte rezultat i njësondazhi përfaqësues të 400 vajzave dhe djemve të moshës 11 deri 17 vjeç, të drejtuarnga Instituti për Hulumtime Kulturore Rinore në emër të nismës së BE-së Saferinternet.at.

Sipas Youth Internet Monitor 2018, 85 për qind e tyre përdorin shërbimin e mesazheve WhatsApp , 81 për qind përdorin portalin video Youtube dhe 63 për qind përdorin rrjetin e imazhit Instagram . Kjo pasohet nga aplikacioni për ndarjen e fotografive Snapchat me 59 përqind. Facebook , rrjeti më i madh social në botë, renditet i pesti, ashtu siç bëri vitin e kaluar, me 52 përqind, tha një njoftim për shtyp të premten. Me përjashtim të Facebook , e cila u rrit me katër pikë përqindje, mediat sociale më të përdorura kanë humbur disa pikë përqindjeje çdo vit krahasuar me vitin e kaluar.

Për herë të parë në anketë u shtua edhe rrjeti tjetër, Skype , i cili zë vendin e gjashtë me 30 përqind. Skype ka një rëndësi të madhe, veçanërisht në lidhje me lojëra kompjuterike, shpjegoi ekspertët e Saferinternet.at. Kështu, pavarësisht nga një mënyrë reale multiplayer, lojërat luhen njëkohësisht me njëri-tjetrin duke filluar njëkohësisht një konferencë video me të gjithë pjesëmarrësit.

Interneti i rinisë 2018 bëri të qartë se ndonjëherë ka dallime të mëdha mes gjinive. WhatsApp , YouTube , Instagram dhe Snapchat janë aktualisht shumë më popullore te vajzat sesa te djemtë. Në të kundërt, Skype , Telegram dhe Twitch , një platformë video për lojërat kompjuterike , përdoren nga shumë djemtë. /Lajmi.net/