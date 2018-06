A e dini se ç’do të thotë shkronja V në pëllëmbën e dorës?

Secili nga ne ka vijëzime në pëllëmbën e dorës. Sipas kiromancisë, pra artit të leximit të fatit në duar, çdo vijëzim nënkupton diçka dhe ke për t’u habitur nga kuptimi i tyre.

Disa tregojnë karakterin tënd, ndërsa disa të tjera tregojnë se sa me fat je. Në këtë artikull ne do t’ju japim kuptimin e shkronjës V në duar. Kjo është një linjë që qëndron poshtë linjës së zemrës.

Linja e zemrës është ajo që “flet” për emocionet dhe marrëdhëniet e tua. Me anë të saj, edhe pa i njohur mund të zbulosh shumë për njerëzit. Disa nuk e kanë këtë linjë dhe janë persona që u mungon dashuria, vlerësimi dhe nuk kanë raporte të mira me të tjerët. Janë kryesisht njerëz egoistë. Kjo linjë nuk tregon vetëm situatën aktuale të emocioneve dhe marrëdhënieve të tua, por edhe marrëdhëniet e tua të kaluara.

Por çfarë tregon linja në formën e shkronjës V? Të kesh këtë linjë në dorë tregon se ti ke një aktivitet në pritje, në të cilin duhet të marrësh pjesë. Ajo tregon edhe një zhvillim tëndin personal.

Meshkujt dhe femrat me shkronjën V në pëllëmbën e dorës janë tepër me fat në jetë. I ndjek suksesi dhe janë të pasur. Persona të tillë besohet se janë miq shumë të mirë. Ose janë, ose do të bekohen me një pasuri të madhe.

Arrijnë të sigurojnë lehtësisht shoqëri me njerëzit e tjerë dhe janë tepër mbështetës dhe këshillues të mirë për ta. I ndjek përherë fati dhe këtë mund ta kesh vënë re edhe vetë, nëse e ke shkronjën V në dorë.

Nëse je pjesë e një grupi të tillë personash, ke për t’u argëtuar shumë në jetën tënde dhe do të lësh emër në këtë botë.

Ndaj, mos u shqetëso, nëse akoma nuk po sheh të trokasë suksesi në jetën tënde. Në shumicën e rasteve, duhet të kalojnë 35 vitet e para të jetës që gjithçka të ndryshojë për mirë.