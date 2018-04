2 vjeçari lufton vdekjen pa makineri, babai: “Padi për vrasje!”

2-vjeçari Alfie Evans ka dy ditë pa pajisjet që e mbanin me oksigjen, të cilat u hoqën me urdhër gjykate, por ai vazhdon lufton me vdekjen gjatë gjithë kohës, kundër parashikimeve të doktorëve. Megjithatë, gjykata britanike nuk lejon të shtrohet në Romë.

Babai postoi një video të fëmijës sot duke thënë se kishte mbijetuar për herë të tretë: “Na trembi. E kapi një krizë tjetër. Iu zbeh fytyra për një çast, buzët iu nxinë. Por luftëtari im u rikthye sërish. Vazhdon të jetë mes nesh”