Zyrtare- Vetëvendosje propozon Fatmire Mullhaxha-Kollçakun për presidente të Kosovës
Lëvizja Vetëvendosje, e ka propozuar edhe kandidatin e dytë për president të Kosovës, duke plotësuar kushtet për një garë presidenciale. Vetëvendosje edhe zyrtarisht e propozoi deputeten Fatmire Mullhaxha-Kollçaku, transmeton lajmi.net. Deputeti i Lidhjes Demokratike, Besian Mustafa, e postoi në Facebook njoftimin e Kollçaku është kandidatja e dytë./Lajmi.net/
