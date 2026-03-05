Zyrtare- Vetëvendosje propozon Fatmire Mullhaxha-Kollçakun për presidente të Kosovës

Lëvizja Vetëvendosje, e ka propozuar edhe kandidatin e dytë për president të Kosovës, duke plotësuar kushtet për një garë presidenciale. Vetëvendosje edhe zyrtarisht e propozoi deputeten Fatmire Mullhaxha-Kollçaku, transmeton lajmi.net. Deputeti i Lidhjes Demokratike, Besian Mustafa, e postoi në Facebook njoftimin e Kollçaku është kandidatja e dytë./Lajmi.net/

Lajme

05/03/2026 22:13

Lëvizja Vetëvendosje, e ka propozuar edhe kandidatin e dytë për president të Kosovës, duke plotësuar kushtet për një garë presidenciale.

Vetëvendosje edhe zyrtarisht e propozoi deputeten Fatmire Mullhaxha-Kollçaku, transmeton lajmi.net.

Deputeti i Lidhjes Demokratike, Besian Mustafa, e postoi në Facebook njoftimin e Kollçaku është kandidatja e dytë./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Hoti për Osmanin: Po të kandidohej nga shefi i saj, ajo...

March 5, 2026

“Asnjë deputet nuk kërkoi leje”- Albulena Haxhiu i thërret deputetët të...

March 5, 2026

Vetëvendosje e vetme në seancën për zgjedhjen e presidentit

March 5, 2026

Abdixhiku: Në orën 00:00 presim dekretin për shpërbërjen e Kuvendit, Kosova...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

Hoti për Osmanin: Po të kandidohej nga shefi...

“Asnjë deputet nuk kërkoi leje”- Albulena Haxhiu i...

Vetëvendosje e vetme në seancën për zgjedhjen e presidentit

Abdixhiku: Në orën 00:00 presim dekretin për shpërbërjen...