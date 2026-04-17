“Ju grij kallash…” – I shpalluri në kërkim për tentim-vrasje dhe fajde kërcënon e fyen zyrtarët policorë të Kosovës si dhe njërin prokuror
I dyshuari për kryerjen e dy veprave penale “fajde” dhe “tentim vrasje”, Egzon Reshani, është lajmëruar nga arratia duke kërcënuar zyrtarët policorë të Sektorit të Hetimeve Rajonale në Prizren. Një nga videot në të cilën është paraqitur drejtpërdrejtë, fillon duke kërcënuar dikë se do t’ua zë pengë fëmijët, raporton lajmi.net Ndërsa tutje në po të…
I dyshuari për kryerjen e dy veprave penale “fajde” dhe “tentim vrasje”, Egzon Reshani, është lajmëruar nga arratia duke kërcënuar zyrtarët policorë të Sektorit të Hetimeve Rajonale në Prizren.
Një nga videot në të cilën është paraqitur drejtpërdrejtë, fillon duke kërcënuar dikë se do t’ua zë pengë fëmijët, raporton lajmi.net
Ndërsa tutje në po të njëjtën video, Rexhani përmend edhe zyrtarët policor të Sektorit të Hetimeve Rajonale në Prizren: Xhavit Berisha- rreshter, Tafil Gashi- hetues dhe Fitim Haxhifazliu- rreshter,
“Fëmijët kam me iua nxanë peng, gratë kam me ia q*, mos harroni. Xhavit qorri i k***, Tafili, Fitimi, që janë marrë me mu, rune familjen po të kallxoj, runë familjen se kam me ia q* familjen unë kam me u marr me juve, ju jeni mesu me femije o shoq, a je Polic hajdeni kapemi, i gjalle si bi ne dorë po i dekt po, po i dekt ju kallxoj. Unë i q* gratë e policëve, gratë e Njësisë Speciale edhe atij që i kam plagosë ia q*”./Lajmi.net/