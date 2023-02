Zyrtare: Thiago Silva vazhdon kontratën me Chelsea

Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi me anë të një postimi, transmeton lajmi.net.

Thiago kishte kontratë me ‘Blutë’ e Londrës deri në verë të këtij viti dhe vazhdoi edhe për një sezon tjetër.

Mbrojtësi tha se nënshkrimi i kontratës së re është një moment i veçantë për të.

“Kur nënshkrova kontratën time të parë këtu, duhej të bëja vetëm një vit. Tani është tashmë i katërti! Është një moment shumë i veçantë për mua që të nënshkruaj dhe të qëndroj te Chelsea”.

Të lumtur me rinovimin janë shprehur edhe drejtuesit e klubit, pasi e konsiderojnë si një lojtar klasi.

Kryetari i Chelseat Todd Boehly dhe bashkë-pronari Eghbali thanë:

“Thiago Silva, talent i klasit botëror. Përvoja, cilësia, aftësitë e tij drejtuese janë jetike për vizionin tonë për të ecur përpara.

Ne jemi të emocionuar që ai zgjat kontratën e tij, ne presim më shumë sukses me të”.

Thiago Silva has signed a new contract to continue at Chelsea for a further year! 😁 pic.twitter.com/plFSNsqcUN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 10, 2023