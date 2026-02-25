Zyrtare: Real Madrid pa Mbappen sonte kundër Benficas
Sport
Ekipi i Real Madrid sonte do të luaj ndeshjen e dytë kthyese kundër Benficas në kaudër të fazës “play off” të Ligës së Kampionëve.
Sonte “Los Blancos” nuk do ta kenë në dispozicion futbollistin e tyre më të mirë, Kylian Mbappe, transmeton lajmi.net.
Ai po vuan nga një lëndim në gju dhe nuk është ftuar për ndeshjen sonte.
Në ndeshjen e parë Real Madridi fitoi me rezultat 0:1, me golin e Vinicius Junior./lajmi.net/