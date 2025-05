Zyrtare: Raphinha vazhdon kontratën me Barcelonën Pas një sezoni të shkëlqyer, braziliani Raphinha është shpërblyer me vazhdim të kontratës nga Barcelona. Raphinha sot ka nënshkruar vazhdimin e kontratës me ekipin katalunas deri në vitin 2028, shkruan lajmi.net Pas nënshkrimit të kontratës, Raphinha iu është drejtuar me një video-mesazh tifozëve të Barcelonës. “Faleminderit për gjithë këtë dashuri. Unë e kam vazhduar kontratën…