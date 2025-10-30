Zyrtare: Luciano Spalletti trajner i ri i Juventusit

Juventusi ka gjetur trajneri e ri pas shkarkimit të Igor Tudor. Bardhezinjët sapo kanë zyrtarizuar teknikun e njohur italian, Luciano Spalletti, si kryetrajner i ri i skuadrës. Ai do të jetë pjesë e Juventusit deri në qqershor të vitit 2026, kur përfundon kampionati. Kujtojmë që Spalleti së fundi ishte trajner i Kombëtares së Italisë.

Sport

30/10/2025 18:47

Juventusi ka gjetur trajneri e ri pas shkarkimit të Igor Tudor.

Bardhezinjët sapo kanë zyrtarizuar teknikun e njohur italian, Luciano Spalletti, si kryetrajner i ri i skuadrës.

Ai do të jetë pjesë e Juventusit deri në qqershor të vitit 2026, kur përfundon kampionati.

Kujtojmë që Spalleti së fundi ishte trajner i Kombëtares së Italisë.

