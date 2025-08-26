Zyrtare: Lucas Vázquez transferohet te Bayer Leverkusen
Lucas Vázquez është lojtari më i ri i Bayer Leverkusen. Anësori spanjoll ka nënshkruar me kampionët e Gjermanisë si lojtar i lirë, me kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2027, transmeton lajmi.net. Pas një karriere të gjatë dhe të suksesshme me Real Madridin, Vázquez nis një kapitull të ri në Bundesligë./lajmi.net/
Sport
Lucas Vázquez është lojtari më i ri i Bayer Leverkusen.
Anësori spanjoll ka nënshkruar me kampionët e Gjermanisë si lojtar i lirë, me kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2027, transmeton lajmi.net.
Pas një karriere të gjatë dhe të suksesshme me Real Madridin, Vázquez nis një kapitull të ri në Bundesligë./lajmi.net/