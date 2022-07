Zyrtare: Lewandowski lojtari më i ri i Barcelonës

Pas shumë takimesh në mes drejtuesve të Bayern Munich dhe ekipit të Barcelonës, është arritur një marrëveshje për sulmuesin.

Lajmin e ka konfirmuar edhe vetë ekipi i Xavi Hernandez në faqen e tyre, duke njoftuar se është arritur marrëveshja me klubin bavarezë për transferimin e Lewandowskit, transmeton lajmi.net.

Dëshira e yllit polak ishte vetëm ekipi katalanas, pasi ai ishte i vërshuar nga ofertat.

Shuma që thuhet se ekipi i Barçës kanë paguar për sulmuesin është 50 milionë euro.

Ndërsa, ai pritet të nënshkruajë një kontratë trevjeçare me klubin./Lajmi.net/

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski

🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022