Zyrtare: Hidhet shorti i Kupës së Botës, këto janë të gjitha grupet!
Shorti i Kupës së Botës është hedhur.
Tash dihen grupet për Kupën e Botës 2026 që mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada, transmeton lajmi.net.
Më poshtë i keni të gjitha grupet pas hedhjes së shortit:
- GRUPI A – Meksika, Republika e Koresë, Afrika e Jugut, EVROPA PLAY OFF D.
- GRUPI B – Kanada, Zvicra, Katari, EVROPA PLAY OFF A.
- GRUPI C – Brazili, Moroko, Skocia, Haiti.
- GRUPI D – SHBA, Australia, Paraguaji, KOSOVA (nëse kualifikohet)
- GRUPI E -Gjermania, Ekuador, Bregu i Fildishtë, Cuaraçao.
- GRUPI F – Holanda, Japonia, Tunizia, SHQIPËRIA (nëse kualifikohet)
- GRUPI G – Belgjika, Irani, Egjipti, Zelanda e Re
- GRUPI H – Spanja, Uruguaji, Arabia Saudite, Cabo Verde.
- GRUPI I – Franca, Senegali, Norvegjia, FIFA PLAY OFF 2.
- GRUPI J – Argjentina, Austria, Algjeria, Jordania
- GRUPI K – Portugalia, Kolumbia, Uzbekistani, FIFA PLAY OFF 1
- GRUPI L – Anglia, Kroacia, Panama, Ghana