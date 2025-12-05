Zyrtare: Hidhet shorti i Kupës së Botës, këto janë të gjitha grupet!

Shorti i Kupës së Botës është hedhur. Tash dihen grupet për Kupën e Botës 2026 që mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada, transmeton lajmi.net. Më poshtë i keni të gjitha grupet pas hedhjes së shortit: GRUPI A – Meksika, Republika e Koresë, Afrika e Jugut, EVROPA PLAY OFF D. GRUPI B – Kanada, Zvicra, Katari,…

Sport

05/12/2025 20:15

Shorti i Kupës së Botës është hedhur.

Tash dihen grupet për Kupën e Botës 2026 që mbahet në ShBA, Meksikë dhe Kanada, transmeton lajmi.net.

Më poshtë i keni të gjitha grupet pas hedhjes së shortit:

  • GRUPI A – Meksika, Republika e Koresë, Afrika e Jugut, EVROPA PLAY OFF D.
  • GRUPI B – Kanada, Zvicra, Katari, EVROPA PLAY OFF A.
  • GRUPI C – Brazili, Moroko, Skocia, Haiti.
  • GRUPI D – SHBA, Australia, Paraguaji, KOSOVA (nëse kualifikohet)
  • GRUPI E -Gjermania, Ekuador, Bregu i Fildishtë, Cuaraçao.
  • GRUPI F – Holanda, Japonia, Tunizia, SHQIPËRIA (nëse kualifikohet)
  • GRUPI G – Belgjika, Irani, Egjipti, Zelanda e Re
  • GRUPI H – Spanja, Uruguaji, Arabia Saudite, Cabo Verde.
  • GRUPI I – Franca, Senegali, Norvegjia, FIFA PLAY OFF 2.
  • GRUPI J – Argjentina, Austria, Algjeria, Jordania
  • GRUPI K – Portugalia, Kolumbia, Uzbekistani, FIFA PLAY OFF 1
  • GRUPI L – Anglia, Kroacia, Panama, Ghana

 

Artikuj të ngjashëm

December 5, 2025

Kosova, nëse kualifikohet në Kupën e Botës, lojën e parë do...

December 5, 2025

Shorti i Kupës së Botës | Shqipëria, nëse kualifikohet, do të...

December 5, 2025

Shorti i Kupës së Botës | Kosova, nëse kualifikohet, do të...

December 5, 2025

Publikohet orari i Kupës së Botës, nis më 11 qershor

December 5, 2025

LIVE: Këtu mund ta shikoni shortin për Kupën e Botës

December 5, 2025

Ademi dhe Foda zhvillojnë takim me drejtuesit e futbollit saudit në...

Lajme të fundit

Vazhdon avazi i vjetër – Përfaqësuesit e Listës...

Londrimi vendos që Klodi të largohet nga shtëpia, ja arsyeja

Pothuajse 64 mijë votues nga diaspora të regjistruar — afati mbyllet nesër

KFOR njofton se ka shtuar prezencën në Kosovë:...