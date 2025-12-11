Zyrtare: Formacioni startuese i Dritës kundër Az Alkmaar-it
Sonte, nga ora 18:45. Drita do të zhvilloj ndeshjen e 5-të në kuadër të Konferencë Ligës. Drita do të luaj kundër ekipit të njohur holandez, Az Alkmaar. Ndeshja luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, transmeton lajmi.net. Drita do të startoj me këtë 11-she kundër holandezëve: Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Blerton Sheji, Alamir Ajzeraj, Vesel…
Sport
Sonte, nga ora 18:45. Drita do të zhvilloj ndeshjen e 5-të në kuadër të Konferencë Ligës.
Drita do të luaj kundër ekipit të njohur holandez, Az Alkmaar. Ndeshja luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, transmeton lajmi.net.
Drita do të startoj me këtë 11-she kundër holandezëve:
Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Blerton Sheji, Alamir Ajzeraj, Vesel Limaj, Arb Manaj, Albert Dabiqaj, Egzon Bejtulai, Raddy Ovuka, Jorgo Pellumbi, Kristal Abazaj.
Drita është në pozitën e 8-të pas 4 ndeshjeve me 8 pikë. Një fitore sonte do të rriste gjasat që ekipi nga Gjilani të siguroj top 8-shen dhe të kualifikohet në 1/8 e finales./lajmi.net/