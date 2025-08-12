Zyrtare: Formacioni startues i Shkëndijës kundër Qarabagit – kërkohet rikthimi!

Skuadra e Shkëndijës sonte do të luaj ndeshjen kthyese kundër Qarabagit, ekipit nga Azerbajxhani. Shkëndija tashmë ka publikuar 11-shen startuese: Gayre, ëebster, Cake, Fetai, Trumçi, Ramadani, Qaka, Zejnullai, Latifi, Tamba, Ibrahimi. Ndeshja e parë që u zhvillua në Maqedoni të Veriut përfundoi me rezultat 0:1 në të mirë të ekipit nga Azerbajxhanit. Kjo ndeshje është…

Sport

12/08/2025 17:37

Skuadra e Shkëndijës sonte do të luaj ndeshjen kthyese kundër Qarabagit, ekipit nga Azerbajxhani.

Shkëndija tashmë ka publikuar 11-shen startuese: Gayre, ëebster, Cake, Fetai, Trumçi, Ramadani, Qaka, Zejnullai, Latifi, Tamba, Ibrahimi.

Ndeshja e parë që u zhvillua në Maqedoni të Veriut përfundoi me rezultat 0:1 në të mirë të ekipit nga Azerbajxhanit.

Kjo ndeshje është e vlefshme për gjysmë-finalet kualifikuese për Ligën e Kampionëve./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 12, 2025

Shkëndija “thyhet” për tre minuta, Qarabagu përmbys gjithçka

August 12, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL: Shkëndija në avantazh kundër Qaragabit, shënon Tamba (VIDEO)...

August 12, 2025

Liverpooli hedh sytë në dy mbrojtës

August 12, 2025

Shkëndija do ta kërkojë përmbysjen e madhe sonte në Champions

August 12, 2025

“Vëllai u vra, djali im mban emrin e tij”, rrëfimi i...

August 11, 2025

Nënshkruhet kontrata mbi 10 milionë euro për ndërtimin e stadiumit të...

Lajme të fundit

Shkëndija “thyhet” për tre minuta, Qarabagu përmbys gjithçka

Erdogan dhe Zelensky diskutojnë për paqen: Turqia e...

Arifi: VV-ja ka sulmuar e linçuar të gjitha...

Liberalizimi i tregut të energjisë: Vendimi në të...