Zyrtare: Formacioni startues i Shkëndijës kundër Qarabagit – kërkohet rikthimi!
Sport
Skuadra e Shkëndijës sonte do të luaj ndeshjen kthyese kundër Qarabagit, ekipit nga Azerbajxhani.
Shkëndija tashmë ka publikuar 11-shen startuese: Gayre, ëebster, Cake, Fetai, Trumçi, Ramadani, Qaka, Zejnullai, Latifi, Tamba, Ibrahimi.
Ndeshja e parë që u zhvillua në Maqedoni të Veriut përfundoi me rezultat 0:1 në të mirë të ekipit nga Azerbajxhanit.
Kjo ndeshje është e vlefshme për gjysmë-finalet kualifikuese për Ligën e Kampionëve./lajmi.net/