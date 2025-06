Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Spanjë-Francë

Sonte në ora 21:00 do të zhvillohet gjysmëfinalja e dytë e Ligës së Kombeve, Spanjë-Francë.

Dy kombëtaret tashmë kanë publikuar formacionet startuese, shkruan lajmi.net

Spanja: Unai Simon, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Nico Williams, Oyarzabal dhe Yamal.

Franca: Maignan, Theo Hernandez, Lenglet, Konate, Kalulu, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele dhe Mbappe.

Fituesi I kësaj ndeshje në finale do të përballet me Portugalinë, që mbrëmë e mposhti me rezultat 1:2 Gjermaninë./lajmi.net/