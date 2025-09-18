Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Newcastle-Barcelona
Sonte në orën 21:00 në stadiumin “St. James’ Park”, skuadrat e Newcastle United dhe Barcelonës do të zhvillojnë ndeshjen e parë të fazës së grupeve në Ligën e Kampionëve.
Pak para fillimit të ndeshjes janë publikuar formacionet zyrtare të të dyja ekipeve, transmeton lajmi.net.
Formacioni i Newcastle United: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
Formacioni i Barcelonës: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Frenkie De Jong; Raphinha, Fermín López, Rashford; Lewandowski.
Të dyja ekipet synojnë një start të mirë në garën më prestigjioze për klube në Evropë./lajmi.net/