ZYRTARE: Felix Brych do të jetë gjyqtar në ndeshjen PSG-Man City

Gjyqtari gjerman, Felix Brych do të ndajë drejtësinë në duelin e gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve ndërmjet Paris Saint Germain- Manchester City.

45 vjeçari gjerman do të ndajë drejtësinë në dy ndeshjet e gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve të PSG dhe Manchester City, shkruan lajmi.net.

Brych do të jetë në fushë me asistentët, Mark Broch dhe Stefan Lupp ndërsa në dhomën e VAR-it do të jenë, Bastian Dankert dhe Marco Fitz.

Ndeshja ndërmjet PSG dhe Manchester Cityt do të zhvillohet të mërkurën në orën 20:45./Lajmi.net/