ZYRTARE: Damian Jones nënshkruan kontratë 10 ditore për herë të dytë me LA Lakers

Herën e parë, Jones nënshkroi një kontratë 10 ditore me 26 shkurt të muajit të kaluar, transmeton lajmi.net.

Los Angeles Lakers kanë nënshkruar qendrën Damian Jones për një kontratë 10-ditore, u njoftua nga Zëvendës-Presidenti i Operacioneve të Basketbollit dhe Drejtori i Përgjithshëm Rob Pelinka.

Jones ka luajtur 118 ndeshje në karrierën e tij, (49 si titullar) për Golden State, Atlanta dhe Phoenix, me një mesatare prej 4.3 pikësh dhe 2.8 kërcime.

Sezonin e kaluar me Atlantën, Jones shënoi 5.6 pikë dhe 3.7 kërcime. Në 14 ndeshje për Phoenix këtë vit, ai shënoi 1.6 pikë dhe 1.3 kërcime për ndeshje.

Jones ka nënskruar kontratë 10 ditore për herën e dytë me klubin kalifornian./Lajmi.net/

OFFICIAL: The Lakers have signed @dameology to a second 10-day contracthttps://t.co/Qf1Cc0zhiJ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 11, 2021