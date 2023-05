Zyrtare: Ballkani luan ndeshjen e fundit në shtëpi, Gjilani i bën “dhuratën” e sezonit

Skuadra e Ballkanit ndeshjen e fundit do ta luaj në shtëpi edhe pse kjo ishte paraparë të zhvillohet në stadiumin me bari sintetik në Gjilan.

Faqja e klubit nga Suhareka përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka konfirmuar se takimi kundër Gjilanit luhet në shtëpi

Kjo është një “dhuratë” simpatikë që i është bërë klubit të Ilir Dajës, për ta festuar titullin para tifozëve të vet.

“Duke gjetur gjuhë të përbashkët me skuadrën e Gjilanit dhe Federatën e Futbollit të Kosovës, ju bëjmë me dije se përballja e fundit kampionale, do të luhet në stadiumin e qytetit në Suharekë”, shkruhet në njoftimin e klubit

Kujtojmë që skuadra e Ilir Dajës ka siguruar titullin e dytë rresht në Superligën e Kosovës në futboll.