Zyra për Media e PDK-së sqaron komunikatën: Deputetëve iu shpreh mirënjohje, sepse shumica e tyre nuk janë pjesë e Kryesisë

Shumica e deputetëve të PDK-së nuk janë pjesë e kryesisë së partisë, prandaj edhe u është shprehur mirënjohje për angazhimin e tyre. Zyra për Informim e PDK-së ka sqaruar se nuk bëhet fjalë për kurrëfarë ndarje mirënjohjesh, por për shprehje mirënjohjeje. “Nuk është fjala për kurrfarë ndarje mirënjohjesh, por për shprehje mirënjohjeje për angazhimin e…

Lajme

18/08/2026 21:40

Shumica e deputetëve të PDK-së nuk janë pjesë e kryesisë së partisë, prandaj edhe u është shprehur mirënjohje për angazhimin e tyre.

Zyra për Informim e PDK-së ka sqaruar se nuk bëhet fjalë për kurrëfarë ndarje mirënjohjesh, por për shprehje mirënjohjeje.

“Nuk është fjala për kurrfarë ndarje mirënjohjesh, por për shprehje mirënjohjeje për angazhimin e deputetëve, sepse shumica e tyre nuk janë pjesë e kryesisë. Ka qenë një lëshim i paqëllimshëm nga Zyra për Informim”, kanë sqaruar nga kjo zyrë.

Sqarimi i Zyrës së Informimit të PDK-së vjen pasi ajo komunikatë shkaktoi reagime nëpër rrjete sociale.

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