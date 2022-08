Zvicra po kërkon punëtorë, mbi 12 mijë vende të lira pune

Numri i vendeve të lira është rritur ndjeshëm javët e fundit.

Zvicra është në kërkim të punëtorëve, mungesa e fuqisë punëtore ka filluar të vërehet në shumë sektorë, veçanërisht në kompanitë e mëdha, transmeton albinfo.ch.

Referuar njoftimeve për nevojë pune, janë gjithsej 12 400 konkurse në faqet e internetit të grupeve të mëdha, me 34% rritje krahasuar me një muaj më parë, sipas të dhënave të mbledhura nga portali i kërkimit të punës Indeed për agjencinë financiare AWP.