Zvicra i shënon Kosovës, Akanji gjen rrjetën pastër

Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës, duel ky në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Golin e parë dhe të epërsisë për Kombëtaren e Zvicrës e ka shënuar Akanji në minutën e 22-të të takimit, raporton lajmi.net Rezultati aktual i takimit është 1:0. Në videon më poshtë mund ta shikoni…

Sport

05/09/2025 21:12

Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës, duel ky në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026.

Golin e parë dhe të epërsisë për Kombëtaren e Zvicrës e ka shënuar Akanji në minutën e 22-të të takimit, raporton lajmi.net

Rezultati aktual i takimit është 1:0.

Në videon më poshtë mund ta shikoni golin:

