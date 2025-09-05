Zvicra i shënon Kosovës, Akanji gjen rrjetën pastër
Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës, duel ky në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026. Golin e parë dhe të epërsisë për Kombëtaren e Zvicrës e ka shënuar Akanji në minutën e 22-të të takimit, raporton lajmi.net Rezultati aktual i takimit është 1:0. Në videon më poshtë mund ta shikoni…
Sport
Vjen goli i parë në takimin ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës, duel ky në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026.
Golin e parë dhe të epërsisë për Kombëtaren e Zvicrës e ka shënuar Akanji në minutën e 22-të të takimit, raporton lajmi.net
Rezultati aktual i takimit është 1:0.
Në videon më poshtë mund ta shikoni golin: