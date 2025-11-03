​Zvicra do të luajë ndaj Kosovës pa njërin prej lojtarëve kryesor

03/11/2025 15:31

Kombëtarja e Zvicrës do të duhet të përballet pa Remo Freuler në dy ndeshjet e rëndësishme të nëntorit kundër Suedisë (15 nëntor) dhe Kosovës (18 nëntor), të vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës.

Mesfushori 33-vjeçar i Bolognas ka thyer klavikulën në ndeshjen ndaj Parmës dhe do t’i nënshtrohet një operacioni, sipas “Blick”. Ai ka qenë një nga lojtarët më të qëndrueshëm të kombëtares, duke luajtur 90 minuta në të gjitha ndeshjet kualifikuese deri tani.

Trajneri Murat Yakin do të shpallë listën e skuadrës të mërkurën, por pritet që edhe Denis Zakaria të mungojë për shkak dëmtimi.

Një lajm pozitiv vjen nga Ardon Jashari, i cili është rikthyer në stërvitje pas dëmtimit dhe u ul në stol me Milanin në fundjavë, duke mundur të jetë një opsion për Yakinin.

