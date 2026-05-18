Zubin Potok: E sulmoi me shishe qelqi në kokë, Policia e liron pas intervistimit të dyshuarin

Lajme

18/05/2026 14:04

Dje pas mesnate, në një kafiteri në Zubin Potok një person është sulmuar.

Policia ka dal në vendngjarje dhe kanë parë viktimën që kishte lëndime në pjesën e ballit dhe dyshohet se ishin shkaktuar nga një shishe qeli.

Viktima ka pranuar tretman dhe më pas është intervistuar, ndërsa në vendngjarje është arrestuar edhe i dyshuari që ka rezultuar të jetë nën ndikim të alkoolit.

Ai është intervistuar dhe më pas është liruar, ndërsa është inciuar rast si “lëndim i lehtë trupor”.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e dhunës dhe sigurinë e qytetarëve gjithashtu inkurajon raportimin e rasteve të ngjashme në mënyrë që të ndërmerren veprimet e nevojshme ligjore”, ka njoftuar Policia në Facebook.

Postimi i plotë:

