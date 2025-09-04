ZRRE mblidhet nesër, në rend dite shqyrtimi i aplikimeve të disa kompanive për licencim për furnizim me rrymë

Zyra e Rregullatorit për Energji nesër do të mbajë mbledhje nga ora 09:00. Në rend dite është shqyrtimi i aplikacioneve të disa kompanive për licencim për prodhim të energjisë elektrike. Rendi i ditës: Miratimi i Rendit të Ditës; Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme; Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me…

Lajme

04/09/2025 16:36

Zyra e Rregullatorit për Energji nesër do të mbajë mbledhje nga ora 09:00.

Në rend dite është shqyrtimi i aplikacioneve të disa kompanive për licencim për prodhim të energjisë elektrike.

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i Rendit të Ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme;
  3. Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike të Norwegian PX Kosovë SH.P.K;
  4. Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike BE Power SH.P.K.
  5. Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike Energy for Change L.L.C.
  6. Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te prodhimit të energjisë elektrike të Energy Development Group Kosova L.L.C;
  7. Shqyrtimi aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik LINDJA SOLAR L.L.C.;
  8. Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 1;
  9. Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 2;
  10. Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 3;
  11. Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik EBE ENERGY SH.P.K;
  12. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM NEW DIAMOND SH.P.K;
  13. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.A.
  14. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MAGIC ICE LLC;
  15. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM NORA MARKET;
  16. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.K.;
  17. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik J.B;
  18. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.U.;
  19. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik O.K.;
  20. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.V.1;
  21. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.V.2; Adresa: Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: [email protected], web: www.ero-ks.org 1
  22. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. DEPI 1;
  23. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM LIRIDONI DISTRIBUTION DEPO 2;
  24. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM BAU MARKET –CAGLAVIC;
  25. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik  M.R.;
  26. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik O.K.;
  27. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MOTEL DELPHINI SH.P.K., 1;
  28. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MOTEL DELPHINI SH.P.K.2;
  29. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik R.B.;
  30. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SHKOLLA FILLORE HASAN PRISHTINA;
  31. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM HORIZONT SCHOOL KOSOVA SH.P.K.;
  32. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM KOSMONTE FOODS SH.P.K.;
  33. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik I.K.;
  34. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.TH.;
  35. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SHKOLLA FILLORE IBRAHIM RUGOVA;
  36. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik S.L.;
  37. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM HAXHIJAHA TRADE SH.P.K.;
  38. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik I.B. SH.;
  39. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM OREKSI SH.P.K.;
  40. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM ROOF BAR&GAMING SH.P.K.;
  41. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.Ç.;
  42. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM TERMO PLAST SH.P.K.;
  43. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.G.;
  44. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik K.R.;
  45. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.G.;
  46. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM JAFFA PLUS SH.P.K.;
  47. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM ELING GRUP SH.P.K.;
  48. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik E.SH.;
  49. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM COTEX SH.P.K. .
  50. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SABA GROUP;
  51. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.P.; 2
  52. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.S.;
  53. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik SH.B.;
  54. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik U.B.;
  55. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.G.;
  56. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.M.;
  57. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik S.M.;
  58. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.G.;
  59. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.J.;
  60. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.A.;
  61. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM OSA TERMOSISTEM BERNJAK.
  62. Të tjera.

 

Lajme të fundit

Takim i “rëndësishëm” – Avdyli i shkon në...

​ZKA evidenton shkelje në procesin e dhënies dhe...

Njësisë Speciale i shtohen edhe 48 pjesëtarë –...

Rama për shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës: Gati...