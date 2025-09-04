ZRRE mblidhet nesër, në rend dite shqyrtimi i aplikimeve të disa kompanive për licencim për furnizim me rrymë
Në rend dite është shqyrtimi i aplikacioneve të disa kompanive për licencim për prodhim të energjisë elektrike.
Zyra e Rregullatorit për Energji nesër do të mbajë mbledhje nga ora 09:00.
Në rend dite është shqyrtimi i aplikacioneve të disa kompanive për licencim për prodhim të energjisë elektrike.
Rendi i ditës:
- Miratimi i Rendit të Ditës;
- Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme;
- Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike të Norwegian PX Kosovë SH.P.K;
- Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike BE Power SH.P.K.
- Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te furnizimit me energji elektrike Energy for Change L.L.C.
- Shqyrtim i aplikacionit per licencim te aktivitetit te prodhimit të energjisë elektrike të Energy Development Group Kosova L.L.C;
- Shqyrtimi aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik LINDJA SOLAR L.L.C.;
- Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 1;
- Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 2;
- Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik QAZIM R. GASHI B.I. – BABIMOC 3;
- Shqyrtimi i aplikacionit për lëshimin e Autorizimit per subjektin juridik EBE ENERGY SH.P.K;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM NEW DIAMOND SH.P.K;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.A.
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MAGIC ICE LLC;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM NORA MARKET;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik J.B;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.U.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik O.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.V.1;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.V.2;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM LIRIDONI DISTRIBUTION SH.P.K. DEPI 1;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM LIRIDONI DISTRIBUTION DEPO 2;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM BAU MARKET –CAGLAVIC;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik M.R.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik O.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MOTEL DELPHINI SH.P.K., 1;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM MOTEL DELPHINI SH.P.K.2;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik R.B.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SHKOLLA FILLORE HASAN PRISHTINA;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM HORIZONT SCHOOL KOSOVA SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM KOSMONTE FOODS SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik I.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.TH.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SHKOLLA FILLORE IBRAHIM RUGOVA;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik S.L.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM HAXHIJAHA TRADE SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik I.B. SH.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM OREKSI SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM ROOF BAR&GAMING SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.Ç.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM TERMO PLAST SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.G.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik K.R.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.G.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM JAFFA PLUS SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM ELING GRUP SH.P.K.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik E.SH.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM COTEX SH.P.K. .
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM SABA GROUP;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.P.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.S.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik SH.B.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik U.B.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik L.G.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik B.M.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik S.M.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik F.G.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.J.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM të personit fizik A.A.;
- Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM OSA TERMOSISTEM BERNJAK.
- Të tjera.