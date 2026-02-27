Zhgënjim tek Real Madridi pas shortit kundër Cityt

27/02/2026 15:59

Shorti i UEFA Champions League ka nxjerrë sërish përballjen Real Madrid – Manchester City, por brenda kampit madrilenëve reagimi është më shumë zhgënjim sesa gëzim.

Kjo është përballja e gjashtë mes tyre në fazat e nokautit që nga sezoni 2019-20.

Lojtarët me përvojë si Thibaut Courtois dhe Antonio Rudiger e njohin mirë rivalin, por skuadra pritet të përballet me një duel fizikisht dhe taktikisht të vështirë.

Ndeshja e parë do të luhet në Santiago Bernabeu më 10 ose 11 mars, ndërsa kthimi në Etihad Stadium më 17 ose 18 mars.

