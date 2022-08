Zhduket një vajzë në Gjilan, del me shoqet e saja dhe nuk kthehet më Një femër nga Gjilani është zhdukur para dy ditësh. Policia raporton se ankuesja kosovare ka raportuar se vajza e saj e mitur, viktima femër kosovare, ka dalë nga shtëpia (me shoqet e saja) dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Lidhur me rastin është informuar prokurori. Ndërsa, njësitet policore janë duke hetuar rastin. /Lajmi.net/