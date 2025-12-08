Zhduket një person në Prishtinë Një person raportohet të jetë zhdukur në Prishtinë. Rasti është raportuar dje në stacion policor. Viktima mashkull ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij./Lajmi.net/ Lajme 08/12/2025 08:38 Një person raportohet të jetë zhdukur në Prishtinë. Rasti është raportuar dje në stacion policor. Viktima mashkull ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij./Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm December 8, 2025 Moti mbi vendin tonë Lajme të fundit Moti mbi vendin tonë Presidentja Osmani pret në takim sot homologun hungarez Çfarë po ndodhë nëpër botë? Tajlanda kryen sulme... Dy gra sulmohen në Prishtinë, arrestohet i dyshuari