Zhduket një person në Prishtinë

Një person raportohet të jetë zhdukur në Prishtinë. Rasti është raportuar dje në stacion policor. Viktima mashkull ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij./Lajmi.net/

Lajme

08/12/2025 08:38

December 8, 2025

