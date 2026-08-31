Zhduket një burrë në Viti
Një burrë është zhdukur në Viti. Ai është larguar nga shtëpia e tij më 29 gusht dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij. Rasti po hetohet. ‘Viti / 29.08.2026 – 21:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se viktima mashkull kosovar ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti po hetohet…
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Një burrë është zhdukur në Viti.
Ai është larguar nga shtëpia e tij më 29 gusht dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij.
Rasti po hetohet.
‘Viti / 29.08.2026 – 21:00. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se viktima mashkull kosovar ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e tij. Rasti po hetohet nga ekipet relevante”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/