“Zero koordinim”: Qeveria thotë se barrikadat hiqen sot, MPJ-ja thotë të shmangen Bërnjaku e Jarinja

Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës duket se nuk janë koordinuar sa i përket vendimit për shtyrjen e reciprocitetit dhe afateve për heqjen e barrikadave në Bërnjak e Jarnije.

Sipas asaj që ka njoftuar qeveria, vendimi është shtyrë dhe barrikadat do të hiqen sot, më 1 gusht dhe qarkullimi do të jetë normal. Por, ndryshe thuhet nga MPJD-ja që ka rekomanduar të shmangen në këto pika kufitare.

“Kryeministri Kurti së bashku me Presidenten Osmani dhe zëvendës kryeministrat Bislimi e Gërvalla kanë zhvilluar kontakte e takime me faktorët ndërkombëtarë amerikanë dhe evropianë. Me këtë rast, Qeveria e Kosovës jep zotimin që të shtyhet zbatimi i dy vendimeve të datës 29 qershor 2022, deri me datën 1 shtator 2022, nga momenti në ditën e hënë, 1 gusht 2022, kur do të hiqen të gjitha barrikadat dhe të vendoset liria e plotë e lëvizjes në të gjitha rrugët në veri të Kosovës.”, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës.

Në një njoftim të MPJD-së që mendohet si i rëndësishëm për të gjithë ata që janë duke udhëtuar drejt Kosovës, thuhet se pikat kufitare në Bernjak e Jarinje janë mbyllur për shkak të bllokimit të rrugëve.

Gjithashtu aty kërkohet që të shmangen këto rrugë.

“INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR TË GJITHË ATA QË JANË DUKE UDHËTUAR DREJT KOSOVËS

Policia e Kosovës ka mbyllur përkohësisht për qarkullim për udhëtarë dhe për automjete pikat kufitare #Bernjak dhe #Jarinje, për shkak të bllokimit të rrugëve.

Njoftohen të gjithë bashkëatdhetarët dhe qytetarët që janë në lëvizje të shfrytëzojnë pikat e tjera kufitare për qarkullim deri në një informim tjetër zyrtar nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Nëse keni hyrë tashmë në Serbi, atëherë ju lutemi merrni rrugën përmes Maqedonisë së Veriut (pikëkalimi kufitar i Preshevës) përmes Shkupit.

Duke marrë parasysh faktin që janë në qarkullim shumë lajme të gabuara, të cilat synojnë përhapjen e frikës, ju lutem ndiqni Policinë e Kosovës rreth përditësimeve më të fundit zyrtare në këtë drejtim.”, thuhet në njoftimin e MPJD-së.

Në anën tjetër, është raportuar se policia ka vazhduar zbatimin e reciprocitetit në pikën kufitare në Merdare, pavarësisht nga shtyrja e vendimit. /Lajmi.net/