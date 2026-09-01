Zemaj para takimit të GP të LDK: Qëndrimi im është mos me ra asnjëherë në kurthin e Albin Kurtit

Deputeti i LDK’së, Armend Zemaj, para mbledhjes së Grupit Parlamentar të kësaj partie tha se nuk do të bjerë asnjëherë në “kurthin e Albin Kurtit”. “Qëndrimi im është mbrojtja e LDK’së dhe asnjëherë me ra në kurthin e Albin Kurtit”, tha ai. Sot është mbajtur mbledhja e Kryesisë së LDK-së, ku në mënyrë unanime i…

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01/09/2026 16:19

Deputeti i LDK’së, Armend Zemaj, para mbledhjes së Grupit Parlamentar të kësaj partie tha se nuk do të bjerë asnjëherë në “kurthin e Albin Kurtit”.

“Qëndrimi im është mbrojtja e LDK’së dhe asnjëherë me ra në kurthin e Albin Kurtit”, tha ai.

Sot është mbajtur mbledhja e Kryesisë së LDK-së, ku në mënyrë unanime i është dhënë mbështetje Bekim Sejdiut, kandidat për President.

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