Zemaj para takimit të GP të LDK: Qëndrimi im është mos me ra asnjëherë në kurthin e Albin Kurtit
Deputeti i LDK’së, Armend Zemaj, para mbledhjes së Grupit Parlamentar të kësaj partie tha se nuk do të bjerë asnjëherë në “kurthin e Albin Kurtit”. “Qëndrimi im është mbrojtja e LDK’së dhe asnjëherë me ra në kurthin e Albin Kurtit”, tha ai. Sot është mbajtur mbledhja e Kryesisë së LDK-së, ku në mënyrë unanime i…
Lajme
Deputeti i LDK’së, Armend Zemaj, para mbledhjes së Grupit Parlamentar të kësaj partie tha se nuk do të bjerë asnjëherë në “kurthin e Albin Kurtit”.
“Qëndrimi im është mbrojtja e LDK’së dhe asnjëherë me ra në kurthin e Albin Kurtit”, tha ai.
Sot është mbajtur mbledhja e Kryesisë së LDK-së, ku në mënyrë unanime i është dhënë mbështetje Bekim Sejdiut, kandidat për President.