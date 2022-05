​Zemaj: Injorimi i stafit mbështetës tregon paaftësi

Zemaj u shpreh se uron që tashmë pushimet e gjata kanë përfunduar dhe ministri i Shëndetësisë, t’i kthehet përgjegjësive.

“Më shumë se 1 mijë e 200 profesionistë shëndetësor, staf mbështetës dhe personel, i angazhuar në menaxhim të pandemisë, kanë mbetur pa paga tash e tre muaj, çka është edhe më e keqja kanë mbetur edhe pa përgjigje zyrtare vetëm në ato rrugë joformale që tash ka humbur edhe adresa e MSh-së dhe Qeverisë së Kosovës. Puna e tyre me përkushtim papushim edhe ditëve të vikendit në menaxhim efikas me mburrje nga Qeveria e Kosovës, sidomos në procesin e vaksinimit dhe tash me injorim ndaj tyre tregon paaftësinë, por mbi të gjitha tregon edhe mashtrimin që iu bëhet gjithë atyre që dëshirojnë që punën e tyre ta kryejnë me nder dhe përgjegjësi më të lartë“, theksoi ai.

Ish-ministri Shëndetësisë e ka quajtur shqetësues edhe rritjen e listës së pritjeve të pacientëve për të marrë shërbime shëndetësore në QKUK.