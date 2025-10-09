Zelensky thotë se Putini i frikësohet armëpushimit – tregon arsyen
Bota
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se udhëheqësi rus, Vladimir Putin, personalisht i frikësohet një armëpushimi, pasi kthimi në një luftë të re në shkallë të plotë do të ishte shumë i vështirë për Kremlinin.
“Nuk është e lehtë për ta të kalojnë nga një luftë në shkallë të plotë në një armëpushim dhe pastaj të kthehen përsëri në një luftë në shkallë të plotë. Është e vështirë ekonomikisht, e vështirë me shoqërinë, e vështirë ta bësh botën ta pranojë atë. Dhe sigurisht e vështirë me ato vende që ende i shtrëngojnë dorën Putinit sot. Kjo është arsyeja pse, për momentin, ai zgjedh luftën.”, tha Zelensky.
Sipas presidentit ukrainas, një armëpushim është i mundur, por kërkon presion më të madh ndaj Rusisë.
“Presioni do të funksionojë kur ata humbin më shumë nga lufta sesa do të humbnin në skenarë të tjerë. Sulmet tona me rreze të gjatë veprimi, sanksionet e forta, mbajtja e terrenit tonë në fushën e betejës, mbrojtja e vetes – dhe, sigurisht, mbështetja e iniciativave të paqes sepse është gjëja e duhur për t’u bërë – e gjithë kjo do të funksionojë.”, shtoi ai.
Zelensky gjithashtu ka thënë se Ukraina do ta nominojë presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për Çmimin Nobel për Paqen, nëse ai arrin të ndalojë veprimet ushtarake të Rusisë kundër Ukrainës.