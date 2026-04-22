Zbulohet laborator i dyshuar për kultivim të narkotikëve në Graçanicë

Njësitë policore kanë zbuluar një laborator të dyshuar për kultivimin e bimëve narkotike në Graçanicë. Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 21 prill 2026 rreth orës 21:00, kur policia ka kontrolluar një objekt të pabanuar, ku gjatë bastisjes është hasur në një hapësirë që dyshohet se shërbente si laborator për kultivimin e narkotikëve, transmeton lajmi.net.…

Lajme

22/04/2026 08:56

Njësitë policore kanë zbuluar një laborator të dyshuar për kultivimin e bimëve narkotike në Graçanicë.

Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 21 prill 2026 rreth orës 21:00, kur policia ka kontrolluar një objekt të pabanuar, ku gjatë bastisjes është hasur në një hapësirë që dyshohet se shërbente si laborator për kultivimin e narkotikëve, transmeton lajmi.net.

Autoritetet bëjnë të ditur se rasti është në procedurë hetimore dhe po ndërmerren veprime të mëtejshme për zbardhjen e plotë të tij.

Postimi i plotë: 

PRODHIM DHE PËRPUNIM I PAAUTORIZUAR I NARKOTIKËVE, SUBSTANCAVE PSIKOTROPE, ANALOGE APO VEGLAVE, PAJISJEVE APO MATERIALEVE NARKOTIKE

Graçanicë 21.04.2026-21:00. Njësitë policore kanë kontrolluar një objekt të pa banuar ku kanë has në një laborator i cili dyshohet se ishte përdorur për kultivimin e bimëve narkotike. Rasti vazhdon të hetohet./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 22, 2026

Vjedhje e rëndë në Ferizaj, hajnat marrin dy armë zjarri

April 22, 2026

Bie për 3 cent çmimi i naftës, MINT e cakton sot...

April 22, 2026

Dy gra dhe nje burrë rrahin dhe keqtrajtojnë psiqikisht një grua...

April 22, 2026

Tre vjet, 40 milionë euro për naftë e telefona: Institucionet “djegin”...

April 21, 2026

Trump thotë se do të zgjasë armëpushimin me Iranin dhe do...

April 21, 2026

Irani i pavendosur për pjesëmarrjen në bisedimet në Islamabad

Lajme të fundit

Vjedhje e rëndë në Ferizaj, hajnat marrin dy armë zjarri

Bie për 3 cent çmimi i naftës, MINT...

​Bajoku mposhtet në Brazil, sot në ring del Donjeta Sadiku

Dy gra dhe nje burrë rrahin dhe keqtrajtojnë...