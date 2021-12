Zbulohet e ish e fejuara bukuroshe që Donaldi e la për famë dhe fillojë romancën me Borën

Donald Veshaj është kthyer në një ndër personazhet e showbizit më të përfolur. Fillimisht me Bora Zemanin dhe takimin e tyre romantik që emocionuan një publik të tërë, e së fundmi me afrimitetin me Beatrixin dhe skenat intime që nuk po priten fort mirë nga ndjekësit e tij.