Zarf i zi në shtëpi, çka po paralajmëron “Big Brother VIP Kosova”? Për herë të parë në shtëpinë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova 3, është sjell një zarf me ngjyrë të zezë. Banorët e ‘Vëllait të Madh’ ditëve të fundit janë përplasur ashpër me njëri-tjetrit ku nuk munguan as ofendimet. Ndryshe ky BBVK do të mbahet mend si edicioni më pak i vlerësuar,…